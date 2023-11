È in programma per domani, giovedì 9 novembre, al THotel di Cagliari (alle 17) la cerimonia inaugurale del V° Congresso Nazionale SIUEC (Società Italiana Unitaria di Endocrinochirurgia).

L'evento si svolgerà sino all’11 novembre e sarà dedicato alla diffusione e revisione di nuovi concetti di eziopatogenesi, diagnosi, modalità di trattamento e implicazioni medico-legali delle principali patologie chirurgiche di interesse endocrino-metabolico e senologico.

La cerimonia inaugurale si aprirà con gli interventi istituzionali del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, del sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, del sindaco di Monserrato, Tommaso Locci, del Direttore Generale dell’Aou di Cagliari, Chiara Seazzu, del presidente dell’Ordine dei Medici di Cagliari, Emilio Montaldo, del prorettore vicario dell’Università degli Studi di Cagliari, Gianni Fenu. Interverrà anche il presidente della Società Italiana di Chirurgia, Massimo Carlini, che parlerà dei rapporti tra la SIC e le società specialistiche.

Tra le relazioni della cerimonia inaugurale quella di Paolo Miccoli, maestro della chirurgia endocrina internazionale, primo chirurgo al mondo ad eseguire un intervento videoassistito ed ex presidente dell’Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) che parlerà degli indici di impatto bibliometrici. A seguire l’intervento di Fulvio Calise, editor in chief della prestigiosa rivista Updates in Surgery, organo ufficiale dei chirurghi italiani.

Venerdì 10 alle 12.15 l’attesa lettura magistrale del professor Rocco Bellantone, maestro della chirurgia endocrina italiana, primo chirurgo al mondo a codificare la Mivat (tiroidectomia video-assistita) e attuale commissario dell’Istituto Superiore di Sanità. Alle 14.30 le letture magistrali dei due big stranieri. Fausto Palazzo, massima autorità mondiale in chirurgia paratiroidea e responsabile del più grande dipartimento di chirurgia tiroidea ed endocrina del Regno Unito, parlerà dei reinterventi in chirurgia delle paratiroidi. A seguire Frederic Sebag dell’Università di Marsiglia, anche lui tra i massimi esperti mondiali di chirurgia endocrina, parlerà dell’Iperparatiroidismo primario nel 2023. Alle 15, il presidente eletto del Collegio dei Professori Ordinari, Ugo Boggi, parlerà della chirurgia robotica nei tumori del pancreas endocrino e a seguire Sergio Alfieri, segretario della Società Italiana di Chirurgia (noto anche per avere operato papa Francesco), parlerà della “pancreas unit”. Nel pomeriggio si proseguirà con interventi sull’utilizzo del robot in chirurgia del surrene e chirurgia dell’obesità.

Sabato 11, alle 11, la relazione di Jacob Pieter Noordzji del Boston Medical Center che parlerà della gestione della ipocalcemia dopo tiroidectomia totale.Tra le altre presenze di rilievo quella del past president della Società italiana di Chirurgia, Francesco Basile, e del presidente eletto della stessa società Ludovico Docimo, entrambi coinvolti nella sessione di chirurgia della obesità di venerdì pomeriggio. Tra gli argomenti di rilievo ed innovativi si parlerà di termoablazioni nelle patologie tiroidee, dell’uso dell’autofluorescenza in chirurgia tiroidea (ne parlerà Gianluca Donatini da Poitiers), di chirurgia transascellare robotica e di chirurgia transorale.

Quindi focus sul neuromonitoraggio in chirurgia endocrina e sul ruolo degli interventi conservativi nel cancro della tiroide e dei PDTA in chirurgia endocrina. Ancora si parlerà di accreditamento dei centri di chirurgia endocrina, della certificazione europea e della parità di genere e delle problematiche delle donne chirurgo in chirurgia endocrina.

