Anche quest’anno la struttura di Otorinolaringoiatria della Asl 5 di Oristano mercoledì 5 marzo aderirà alla quarta giornata nazionale di sensibilizzazione sulle malattie dell’orecchio e conseguenti disturbi uditivi “La Sordità siamo noi”.

Il reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale San Martino di Oristano parteciperà all’evento mettendo a disposizione i propri professionisti ed ambulatori, al sesto piano dell’ospedale, per l’esecuzione di esami audiometrici di screening gratuiti, fino a un massimo di 20, che verranno effettuati nel pomeriggio di mercoledì 5 marzo a partire dalle 14. La prenotazione dovrà essere eseguita esclusivamente attraverso l’invio di una e-mail all’indirizzo: otorino@asloristano.it.

«Le malattie dell’orecchio e i conseguenti disturbi uditivi sono estremamente frequenti ed interessano tutte le età – spiega il direttore della struttura di Otorinolaringoiatria del San Martino Andrea Melis -. In continuità con il tema dello scorso anno, ci si propone di favorire la conoscenza delle problematiche legate ai disturbi uditivi, di sensibilizzare alla loro prevenzione e cura e il cambiamento di comportamenti potenzialmente dannosi per l’orecchio e l’udito – prosegue il dottor Melis - A tutte le età è necessario proteggere l’udito dai suoni intensi per prevenire futuri problemi. L’evento del 5 marzo intende focalizzare l’attenzione su questa condizione stimolando approcci propositivi al problema».

