Con l’occasione della Grionata nazionale contro l’obesità, in programma il 10 ottobre, tornano anche in Sardegna le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione.

A Cagliari, l’appuntamento è all’ospedale San Michele con un open day: negli ambulatori esterni, a partire dalle 9 e sino alle 13, la Chirurgia dell’Obesità mette a disposizione i suoi medici e tutto il personale per una prima valutazione clinica gratuita e per dare informazioni.

I pazienti verranno sottoposti ad una valutazione di rischio tramite i parametri di peso e altezza col calcolo del BMI, e potranno poi fissare un appuntamento per una visita specifica. Presenti anche alcuni pazienti che hanno già affrontato con successo un percorso chirurgico e nutrizionale, pronti a raccontare la propria esperienza.

La mortalità originata dall’eccesso di peso rappresenta un serio problema di salute pubblica in Europa, dove circa il 7,7% di tutte le cause di morte è legato a questa condizione. L’obesità, infatti, provoca l’insorgenza di molti disturbi potenzialmente letali, come le malattie cardiocircolatorie, il diabete mellito di tipo 2, l’insufficienza respiratoria e i tumori.

La Chirurgia dell’Obesità del San Michele prende in carico i pazienti obesi all'interno di un percorso multidisciplinare, grazie ad un team che comprende il chirurgo, il nutrizionista, il dietista e lo psicologo che insieme si occupano della diagnosi e della terapia.

Corretta alimentazione e movimento fisico rimangono tuttavia le armi più efficaci per combattere obesità e sovrappeso.

Per info sulla giornata e prenotazioni è possibile contattare lo 070/539730 – 268 da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14.

