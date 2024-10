La gestione del mieloma multiplo, la biologia molecolare, l'immunoterapia, e le nuove terapie cellulari saranno i temi principali dell’evento scientifico in programma ad Alghero nelle giornate del 25 e 26 ottobre. L’appuntamento, dedicato all'aggiornamento e agli sviluppi più recenti nella patologia plasmacellulare dal titolo "La patologia plasmacellulare: update e hot topics 2024" e si terrà al Quarté Sayàl. Un appuntamento per condividere i progressi nella gestione di una malattia che, in Sardegna, fa registrare ogni anno circa 150 nuovi casi: circa 1000 i pazienti in cura nelle strutture specializzate, il 25% nell’Aou di Sassari.

L'incontro, che coinvolgerà numerosi specialisti di caratura nazionale e internazionale, è organizzato in collaborazione tra le strutture di Ematologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, dell'Ospedale Oncologico Businco Arnas-Brotzu di Cagliari e della Asl di Nuoro, con la guida scientifica dei dottori Luigi Podda, Daniele Derudas e Angelo Palmas. «Il congresso di quest'anno ad Alghero – afferma Luigi Podda – offre un'importante opportunità per condividere i progressi nella gestione del mieloma multiplo. Un focus particolare sarà rivolto alle nuove terapie mirate, inclusi gli anticorpi bispecifici e le CAR-T, che stanno rivoluzionando l’approccio a questa patologia».

