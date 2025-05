L'Azienda Regionale per l'Emergenza Urgenza (AREUS) ha attivato anche in Ogliastra il Numero Unico Europeo 116117 per le cure mediche non urgenti. Il servizio è già attivo nei territori afferenti alla ASL Ogliastra a cui corrisponde il distretto telefonico 0782.

L'avvio è stato possibile grazie alla piena collaborazione e le sinergie tra AREUS e le Direzioni della ASL Ogliastra e del Dipartimento Sanità Digitale e Innovazione Tecnologica di Ares.

Nel territorio della ASL Ogliastra gli utenti possono dunque già mettersi in contatto gratuitamente con la Centrale 116117, tutti i giorni 24 ore su 24.

COME FUNZIONA – Componendo il numero 116117 (nella fase iniziale si potrà chiamare anche il vecchio numero della postazione dell'Ex Guardia Medica) l'utente potrà essere messo in comunicazione con la Guardia Medica oppure chiedere informazioni agli operatori di Centrale sulle modalità di scelta/revoca dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e sui servizi territoriali attivi nella ASL. Inoltre, la centrale 116117 è collegata anche a quella dell'emergenza 118 in modo da permettere passaggi rapidi di chiamata se necessario.

Soddisfazione è stata espressa dal nuovo commissario AREUS Angelo Maria Serusi: «Ho preso atto dell'ottimo lavoro svolto dal dott. Alessandro Bianchi nell'avvio della Centrale 116117, un servizio necessario all'integrazione con la rete della Continuità Assistenziale, il 118, le COT e le strutture delle varie ASL. Il NEA 116117 è uno strumento importantissimo per facilitare l'accesso della popolazione ai servizi sanitari e sociali territoriali». «Sono sicuro - ha aggiunto Serusi – che nel breve periodo il sevizio potrà essere implementato ed esteso gradualmente anche agli altri territori regionali. Nel prossimo futuro la centrale 116117 potrà anche essere lo strumento per l'attivazione di servizi a sostegno delle aziende sanitarie regionali anche per i trasporti sanitari secondari programmati infra e interaziendali».

«L’attivazione del NEA 116 117 anche in Ogliastra dimostra come la collaborazione tra diverse aziende del sistema sanitario sardo possa portare al miglioramento della qualità dei servizi per i cittadini - osserva Diego Cabitza, commissario straordinario della Asl Ogliastra - per questo è doveroso ringraziare tutti gli operatori che hanno reso possibile l’avvio di questo nuovo e cruciale servizio». «Nello specifico il NEA116117 - prosegue il nuovo commissario - consente un accesso più appropriato all’assistenza e permette di dare delle risposte più veloci e mirate rispetto ai bisogni della popolazione».

PRIMO BILANCIO – «Il bilancio della prima sperimentazione avviata nel territorio della ASL Sulcis Iglesiente il 10 settembre 2024, pur con le fisiologiche difficoltà iniziali, ha fatto registrare anche tante positività» spiega il Project Manager del NEA116117 Alessandro Bianchi. Che aggiunge «In 8 mesi abbiamo gestito circa 10.600 chiamate dei cittadini del Sulcis».

Nella Centrale NEA 116117, operatori sanitari e tecnici, opportunamente formati indirizzano gli utenti e assicurano l'assistenza o la consulenza sanitaria più adeguata ai loro bisogni attraverso il trasferimento di chiamata ai Medici di Continuità Assistenziale negli orari di servizio e, ove ve ne fosse la necessità, alla Centrale 118.

