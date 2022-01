Si parlerà di neonati, malattie e delle prime cure nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 25 gennaio alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà il dottor Giovanni Ottonello, direttore della Patologia Neonatale del Duilio Casula.

I primi anni di vita sono tra i più importanti nello sviluppo mentale e fisico dei bambini. Gli stimoli mentali e le interazioni sono infatti necessari a partire dalla nascita. Questi momenti preziosi avvengono il più delle volte con i componenti della famiglia, che sono al centro delle prime e più preziose relazioni di un bambino. Per questo è importante conoscere applicare pratiche che agevolano il rapporto, come la pratica Skin-to-skin dove il bambino, subito dopo la nascita, viene avvolto in una coperta e posto immediatamente sul petto della mamma.

Curare e prendersi cura di neonati e bambini significa sintonizzarsi su ciò che dicono e sui segnali che mandano (che siano espressioni facciali, pianto, altri suoni o movimenti) così da rispondere ai loro bisogni. Questo processo aiuta i neonati e i bambini a sentirsi sicuri, protetti e propensi a comunicare i loro bisogni.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

