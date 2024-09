In occasione del mese della fisioterapia, venerdì 20 e sabato 21 in via Caboni 10 a Cagliari nello studio Fisio For Life sono in programma due open day: «Si forniranno consulenze gratuite di circa venti minuti in particolare riguardo alle disfunzioni gastrointestinali e al pavimento pelvico» commenta la dottoressa Maria Grazia Corrias. «L’obiettivo è la sensibilizzazione dei pazienti su questi temi, affinché essendoci maggiore consapevolezza su questi aspetti, migliori di conseguenza anche la qualità della vita. La giornata della fisioterapia in particolare era l’otto settembre. Ma in tutto il mese, a livello nazionale si sono svolti seminari, convegni e campagne informative per divulgare questo messaggio. Io in particolare mi occuperò del trattamento del reflusso gastrico, mentre la dottoressa Claudia Vargiu delle disfunzioni del pavimento pelvico».

«Il reflusso gastroesofageo – prosegue Corrias – caratterizzato dal ritorno di acido dallo stomaco all’esofago causa sintomi fastidiosi, tra cui bruciore di stomaco, dolori al petto, difficoltà a deglutire e tosse stizzosa. Queste manifestazioni possono limitare le attività quotidiane e influire negativamente sulla sfera sociale e relazionale, creando imbarazzo e limitazioni nella scelta dei cibi e delle occasioni di incontro.

D'altra parte, i problemi legati al pavimento pelvico, come l’incontinenza urinaria, il dolore pelvico e le disfunzioni sessuali, coinvolgono una percentuale elevata della popolazione sia femminile che maschile. I sintomi possono variare da perdite di urina a dolori mestruali a dolori e impossibilità ad avere rapporti, con un impatto devastante sulla vita quotidiana e sulle relazioni intime.

Al momento abbiamo già fissato 25-30 appuntamenti, ma sicuramente aumenteranno. Alcuni pazienti usufruiranno di entrambe le consulenze».

Sarà possibile effettuare le visite tutto il giorno, dalle 8.30 alle 20, sia venerdì 20 che sabato 21.

Ci si può prenotare sia al numero di telefono 351 8340797, anche whatsapp, sia alla mail fisioforlifecagliari@gmail.com.

Sarà anche possibile prenotarsi attraverso le pagine Facebook (Fisioterapia – Fisio For Life) e Instagram (fisioterapia_fisioforlife).

