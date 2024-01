Riparte la campagna di prevenzione nella lotta al tumore al seno targata Mater Olbia Hospital e Komen Italia. Saranno otto gli appuntamenti dedicati alla prevenzione della salute della donna che si svolgeranno nel corso dell’anno, tra cui esami gratuiti di prevenzione della salute della donna: nello specifico mammografie a donne over 40 e visite senologiche ed ecografie mammarie a donne under 40, che non abbiano già eseguito questi esami nell’anno precedente. Particolare attenzione sarà riservata alle donne con familiarità.

«La promozione della medicina di genere è uno degli obiettivi primari che ci siamo posti per coniugare servizi d’eccellenza medica con la volontà di rappresentare, in maniera sempre crescente, un punto di riferimento concreto per il nostro territorio e le sue comunità - ha dichiarato Marcello Giannico, amministratore delegato del Mater Olbia Hospital - Siamo felici di poter condividere il nostro impegno con una realtà virtuosa come Komen Italia, insieme alla quale già nei precedenti anni di attività abbiamo raggiunto importanti risultati, sia dal punto di vista medico, sia sociale, che miriamo ad intensificare. Ringrazio la dottoressa Sonia Bove, chirurgo senologo del reparto di ginecologia e senologia, il dottor Pierluigi Maria Rinaldi, direttore dell’Unità di radiologia, con il suo team di TSRM e i radiologi dottor Rino Montella, dottoressa Maria Paola Fadda e dottoressa Stefania Nudda, e tutto il personale sanitario e non sanitario impegnato a portare avanti con passione, professionalità e umanità un progetto di tale valore».

La collaborazione tra Mater Hospital e Komen nasce nel 2021 e, a oggi, vanta 41 eventi di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e di raccolta fondi per progetti per la lotta ai tumori del seno; 11 le giornate di promozione della salute femminile attraverso il progetto “Carovana della Prevenzione” nelle quali sono state oltre 1.000 le donne visitate. Quindici, infine, gli Open Days di prevenzione che hanno offerto visite cliniche ed esami di diagnosi precoce dei tumori del seno a donne residenti nei Comuni prevalentemente del Nord-Est della Sardegna.

«Il sostegno degli enti del territorio è fondamentale per creare sinergie virtuose. L’iniziativa in collaborazione con il Mater Olbia Hospital – ha dichiarato la professoressa Daniela Terribile, presidente di Komen Italia, che invita le amministrazioni comunali e le associazioni interessate a contattare l’associazione e l’ospedale per le future edizioni- ha permesso ancora di più a Komen Italia di diffondere la cultura della prevenzione e realizzare progetti concreti per raggiungere traguardi importanti». Disponibile presso il punto Komen Italia, presente al Mater Olbia Hospital, durante gli Open Days la maglietta creata per l’occasione; le donazioni raccolte nel 2024 saranno destinate a nuove iniziative di contrasto ai tumori al seno nel Nord Sardegna, in particolare, sarà finanziata una borsa di studio annuale per un chirurgo da inserire nell’équipe di senologia del Mater Olbia. Il progetto di quest’anno si chiuderà ad Olbia con il doppio appuntamento: “Carovana della Prevenzione” e la consueta passeggiata in Rosa – Walk for the Cure.

