Una giornata alla sensibilizzazione su Fibromialgia ed Endometriosi, due malattie croniche che condizionano la quotidianità di migliaia di persone, in prevalenza donne. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale di Marrubiu insieme all’Auser e con il supporto del Comitato Fibromialgici, ha voluto accendere i riflettori su due malattie ancora troppo sottovalutate.

La manifestazione si è aperta con l’inaugurazione della Panchina Gialla, simbolo della lotta all’endometriosi, in Piazza Manzoni e con la camminata per le vie del paese. Uno dei momenti centrali della giornata è stato il convegno divulgativo nella palestra di via Gramsci, che ha visto la presenza di specialisti e attivisti. Tra gli interventi, quelli della psicologa Alice Bandino, del reumatologo Egidio Camerada e della ginecologa Annita Dessì.

Importante anche il contributo delle rappresentanti delle associazioni Anna Ligia e Giovanna Tommasi. A disposizione per tutta la durata dell’iniziativa è stato presente il Camper del progetto “In viaggio verso la conoscenza della Fibromialgia”.

«Queste malattie - afferma il sindaco Luca Corrias, non si vedono, ma esistono e condizionano ogni giorno la vita di chi ne soffre. È nostro dovere dare loro spazio, voce e dignità».

Anche le amministratrici comunali Claudia Marras, Danila Scanu, Loredana Lessa e Monica Spanu hanno espresso all’unisono l’importanza dell’iniziativa.

