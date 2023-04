Le salse fanno male? Risponde il dottor Pietro Senette, nutrizionista.

«Esistono varie tipologie di salse con caratteristiche differenti. È bene quindi fare attenzione agli ingredienti che possono essere più o meno salutari. Le più gettonate tra le quali maionese, salsa barbecue, ketchup solo per citarne alcune, rischiano di essere un concentrato di eccessi: troppi grassi, troppo sale o troppo zucchero. È indispensabile inoltre sottolineare, che questa tipologia di condimenti se sottoposti a temperature elevate, producono sostanze irritanti e tossiche per l'organismo: le più note sono i cosiddetti “radicali liberi”. Per i fans delle salse è possibile comunque trovare un compromesso tra il gusto di una buona salsa e una dieta salutare. Cimentarsi nella preparazione di un buono e salutare intingolo casereccio è cosa tutt’altro che complicata. Tra le più semplici e tradizionali, rientra sicuramente la salsa a base di melanzane, esaltata da aglio, prezzemolo e cumino, perfetta da spalmare su una fetta di buon pane. Arricchiscono l’elenco la rinfrescante salsa lime e avocado, da preferire in primavera e d’estate e le gustose salse preparate con ortaggi freschi o erbette aromatiche, amalgamate sapientemente con dell’eccellente e possibilmente a km zero, olio extra vergine di oliva, che si adattano bene a qualsiasi stagione. Per gli irriducibili amanti delle classiche salse commerciali la parola d’ordine è una sola: occasionalità».

© Riproduzione riservata