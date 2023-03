Le banane fanno ingrassare?

Che le banane facciano ingrassare è uno dei tanti miti: valori nutrizionali alla mano, esse sono infatti dei frutti ricchi di proprietà benefiche adatti ad ogni regime alimentare e in particolare modo a quello degli sportivi. La banana, lo si può affermare senza timore di smentita, è un vero toccasana per la salute: mantiene sano il nostro intestino, combatte la fatica, rinforza i muscoli e non ultimo per importanza, contribuisce al controllo della pressione arteriosa.

Ha inoltre un ruolo di non poco conto nelle diete ipocaloriche grazie a quella sensazione di sazietà che tende a limitare le abbuffate. Le banane sono tra l’altro ricche di triptofano, un amminoacido essenziale per l’organismo umano che risulta essere importantissimo nella sintesi proteica e di alcune sostanze biologiche, come ad esempio la serotonina, definita anche come “ormone del buonumore”.

Le banane meritano inoltre una menzione speciale in quanto buona fonte di prebiotici. Nel dettaglio sia pectina che amido resistente contenuti in questi frutti, non essendo interessati dai processi digestivi, arrivano direttamente nell’intestino crasso dove diventano cibo per i batteri buoni in esso contenuti (microbiota intestinale). C’è inoltre una buona notizia per i numerosi fans dell’anti-age: le banane hanno ottime proprietà idratanti e sono ricche di vitamine, caratteristiche che le rendono ottime per tutti i tipi di pelle.

Dottor Pietro Senette

Nutrizionista

