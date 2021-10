Indagini Pet bloccate a Sassari per motivi legati alla nuova continuità territoriale aerea.

A lanciare l’allarme sono i Riformatori. A differenza di Alitalia infatti, Volotea non è autorizzata a trasportare il radiofarmaco che arriva in aereo dalla Penisola, cosa che non permette ai pazienti onocologici sassari di usufruire di un esame fondamentale per la diagnosi e la stadiazione dei tumori.

La capogruppo dei Riformatori, Sara Canu, e il collega Michele Cossa hanno presentato un’interrogazione urgente all’assessore Nieddu affinché intervenga.

"Per uscire da questa situazione disastrosa - spiegano Canu e Cossa - è sufficiente che sia autorizzato il trasporto del radiofarmaco da Cagliari a Sassari: il ciclotrone del Brotzu è assolutamente in grado di produrre il radiofarmaco sufficiente per fronteggiare l'emergenza sassarese: sono duemila i pazienti sassaresi che rischiano di vedere negate prestazioni sanitarie indispensabili per le loro cure".

(Unioneonline/L)

