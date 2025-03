I sardi sono tra i più in forma d’Italia. L’Isola è al primo posto con il solo 37% di eccesso ponderale (l’accumulo di grasso corporeo). Solo tre persone su 10 sono in sovrappeso e la Sardegna in questa classifica è nella top five. Meno di una persona su dieci invece è obesa (8,1%), con l’Isola sotto la media nazionale del 10,4 e lontanissima dagli eccessi del Molise (17,9%).

I dati sono riferiti dal sistema di sorveglianza Passi del ministero della Sanità per il biennio 2022-2023 relativi a peso e altezza di 18-69enni. Bassa è l'attenzione degli operatori sanitari al problema, stando ai dati, meno della metà degli intervistati in eccesso ponderale riferisce di aver ricevuto dal proprio medico il consiglio di perdere peso.

L'attenzione è indirizzata soprattutto alle persone obese, molto meno a quelle in sovrappeso. Ma anche in questo caso la situazione in Sardegna è tra le migliori d'Italia.

