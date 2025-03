Una ricerca, condotta su oltre 100mila persone, che mette in evidenza il rapporto virtuoso tra alimentazione e salute per invecchiare bene, preservando buone condizioni sia fisiche che mentali fino all'età avanzata. E che sottolinea l’importanza di una dieta che oltre a elevate quantità di frutta, verdura, cereali integrali e legumi, preveda anche molti grassi insaturi come quelli contenuti in pesce e frutta secca e proteine animali come quelle presenti nei formaggi magri.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, è stato guidato dalla Scuola di Salute Pubblica Harvard T.H. Chan dell'Università di Harvard.

A livello globale, l'alimentazione è il principale fattore di rischio comportamentale alla base di malattie croniche e decessi. Comprendere la relazione tra dieta e invecchiamento sano è dunque estremamente importante, a maggior ragione a fronte di una popolazione mondiale sempre più vecchia.

Per fare luce su questo legame, i ricercatori guidati da Anne-Julie Tessier hanno svolto una vasta analisi che ha permesso di seguire i partecipanti per circa 30 anni. Degli oltre 100mila individui studiati, tutti americani e con un'età media di 53 anni, solo il 9,3% è arrivato ai 70 anni senza mostrare la comparsa di 11 gravi malattie croniche, dal cancro al diabete, dalle malattie cardiovascolari al Parkinson, e senza la compromissione delle funzioni cognitive e mentali.

La dieta che ha mostrato la maggiore probabilità di invecchiamento in buona salute è quella che prevede tanta frutta, verdura, cereali integrali, grassi insaturi, frutta secca, legumi e latticini magri. Invece, un'alimentazione basata solo su alimenti di origine vegetale ha mostrato risultati meno soddisfacenti.

Attenzione, inoltre, al consumo di grassi saturi (o cattivi), sodio, bevande zuccherate (o dolcificate artificialmente), carni rosse o lavorate (salumi, insaccati, wurstel) e cibi ultra trasformati dall’industria (per esempio dolci e merendine confezionati, sughi, salse, snack e piatti pronti molto lavorati).

