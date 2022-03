E' stata inaugurata questa mattina, in occasione della Giornata mondiale dell'endometriosi, la prima panchina gialla a Cagliari, un elemento dell'arredo urbano cittadino nella centralissima Piazza Galilei dipinta del colore simbolo di questa terribile patologia che colpisce milioni di donne in tutto il territorio nazionale.

A tagliare il nastro l'Assessore alle politiche sociali del Comune di Cagliari, Viviana Lantini, la Consigliera della Commissione Pari Opportunità della Regione in rappresentanza della Fidapa, Maria Chiara Basciu, e una nutrita pattuglia di vertice della Fidapa BPW Italy: Albachiara Bergamini, Presidente della sezione di Cagliari, Maria Lucia Fancellu, Presidente del Distretto Sardegna con la Vicepresidente Silvia Trois, e Concetta Corallo Vicepresidente nazionale del Club che promuove l'eccellenza delle donne nei settori delle arti, delle professioni e dell'economia,

Con loro Mariangela Bifulco, la tutor della sede regionale dell'Associazione "La voce di una è la voce di tutte", l'ente del terzo settore che ha registrato il brevetto della "Endopank TM".

Grazie a questa iniziativa tutti coloro che incontreranno la "Endopank TM" e vorranno informarsi sul significato del colore giallo adottato per la panchina troveranno una targhetta col QR code tramite il quale potranno visionare il lavoro multimediale esplicativo realizzato dall'Associazione con il contributo scientifico del ginecologo Luigi Fasolino e del fisioterapista Giuliano Mascolo.

L'inaugurazione della "Endopank TM" è giunta alla fine di un'intensa giornata organizzata dalla Fidapa per sensibilizzare la popolazione a saper riconoscere e affrontare una patologia così diffusa ma ancora poco trattata.

Illuminante la relazione di una delle eccellenze sarde dell'oncologia ginecologica a livello internazionale, il Professor Antonio Macciò responsabile dell'unità complessa dell'ospedale Businco di Cagliari che ha trattato il tema della terapia chirurgica laparoscopica, mentre la ginecologa Elisabetta Sanna, componente del team di specialisti del presidio oncologico del capoluogo, ha parlato di un'altra patologia molto invasiva come la vulvodinia.

L'aspetto psicologico e l'impatto sulla vita quotidiana delle donne affette dall'endometriosi e dalle altre malattie è stato illustrato da Angela Quaquero, Presidente dell'ordine regionale delle psicologhe e degli psicologi.

La Consigliera della Commissione Pari Opportunità della Regione, Maria Chiara Basciu, ha accolto con grande favore la notizia giunta dall'Assessore regionale alla Salute Mario Nieddu per la prossima attivazione della Commissione regionale sull'endometriosi, "un traguardo importante raggiunto grazie al lavoro della nostra Commissione e alla sensibilità dimostrata dall'Assessore Nieddu - ha commentato Maria Chiara Basciu, dentista sulcitana, tra le promotrici dell'iniziativa - Sarebbe, inoltre, molto importante l'istituzione, presso l'ospedale Businco, vista la presenza di un'eccellenza del calibro di Antonio Maccio con la sua qualificatissima equipe, di un ambulatorio specialistico dove le tantissime pazienti sarde possano trovare un punto di riferimento per la cura dell'endometriosi - ha aggiunto la delegata Fidapa nella massimo organo regionale a tutela della parità di genere - al fine di evitare lunghi viaggi nella Penisola e ingentissime spese di cui dovrebbe farsi carico il servizio sanitario: un presidio fondamentale che consentirebbe un risparmio economico non indifferente per la Regione e un carico di sofferenze difficilmente sopportabile per le tante donne affette da questa patologia così invalidante.

I numeri sono rilevantissimi: 10-15% delle donne in età riproduttiva ed il 30-50% di quelle infertili o che hanno difficoltà a concepire - ha concluso Maria Chiara Basciu - è pertanto urgente intervenire".

