In Sardegna la metà della popolazione è sovrappeso e il 10% dei residenti può essere classificato come “obeso”.

È la “fotografia” fornita dagli ultimi dati disponibili, secondo cui nell’Isola la popolazione con eccesso di peso (ovvero la somma di sovrappeso e obesità) è del 51,8% tra gli uomini e del 31,2% delle donne, mentre la sola obesità si aggira intorno al 10% nei maschi e il 9% nelle femmine.

Guardando a giovani e bambini, soffre di eccesso di peso un under 18 su quattro.

Dati – in linea con le media nazionale – che destano però allarme. Importanti, dunque, sono, oltre a uno stile di vita e a un’alimentazione salutare, anche prevenzione e controlli medici.

Nel Centro obesità dell’ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari ogni anno si eseguono oltre mille accessi tra prime visite e visite di controllo.

Ma, rilevano gli esperti, «i dati in costante crescita evidenziano come sia necessaria la creazione di una rete per la gestione della patologia in Sardegna».

Il tema sarà all’ordine del giorno del terzo Congresso regionale della Società Italiana dell'Obesità (SIO) e dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) che si svolgerà a Cagliari il 16 dicembre, all'hotel Regina Margherita (con inizio alle 9.30).

La presidente regionale SIO, la professoressa Fernanda Velluzzi del Centro obesità del San Giovanni di Dio, spiega: «I dati registrati nel 2021 mostrano un incremento del tasso di obesità nella popolazione adulta». Ma eccesso di peso e obesità non riguardano solo gli adulti ma interessano anche i più piccoli. «In Italia, nel corso degli ultimi dieci anni - prosegue Velluzzi - si stima che circa un minore su quattro di 3-17 anni sia in eccesso di peso. Si è osservata dapprima una lieve riduzione, dal 28,5% del 2010-2011 al 25,5% del biennio 2016-2017, e successivamente una stabilità fino al 2018-2019, quando l'eccesso di peso si attestava al 25,6%».

«Tuttavia - conclude la specialista - a partire dal 2020 si sono cominciati a registrare segnali di crescita, con l'eccesso di peso che nell'ultimo biennio 2020-2021 si è attestato al 27%. L'eccesso di peso è maggiormente diffuso tra i bambini di 3-10 anni (34,5%) poi al crescere dell'età va diminuendo (valore minimo tra gli adolescenti di 14-17 anni pari al 16,8%)».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata