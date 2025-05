«Nel 2025, il termine superfood è ancora al centro dell'attenzione mediatica e commerciale. Ma come nutrizionista e ricercatore, è importante che aiuti le persone a distinguere tra moda e reale efficacia scientifica. Non esistono cibi miracolosi, è doveroso dichiararlo subito, ma alcuni alimenti mostrano effettivamente proprietà nutrizionali superiori alla media.

Tra i protagonisti di quest’anno troviamo l’alga spirulina, la moringa, le cui foglie sono una fonte concentrata di ferro, calcio e vitamina C, il teff, cereale integrale etiope naturalmente privo di glutine e ricco di fibre e minerali ed il kefir d’acqua, alternativa vegana ai fermentati lattici. Altri con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti quali curcuma, zenzero e frutti di bosco. Tuttavia, va ricordato che nessun superfood compensa una dieta sbilanciata.

Il vero “superpotere” è in tutto quanto ci arriva da madre natura: verdure, legumi, frutta, cereali integrali e grassi buoni consumati quotidianamente che fanno davvero la differenza. Il mio consiglio da professionista? Usare i superfood come integrazione consapevole, non come scorciatoia».

Pietro Senette, nutrizionista e ricercatore

