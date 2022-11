Dall'inizio dell'epidemia - era il 1981 - sono 452 i casi di Aids diagnosticati nel Nord Sardegna dalla Clinica di Malattie infettive dell'Aou di Sassari. Negli ultimi 10 anni, dal 2010 al 202, sono 211 le nuove infezioni da Hiv diagnosticate, di queste 162 (76,8%) sono relative a uomini e 49 (23,2%) a donne. E ancora, sono 760 i pazienti attualmente in terapia antiretrovirale cronica - cioè che assumono farmaci per combattere l'infezione da virus Hiv e lo sviluppo dell'Aids - mentre sono circa 300 coloro che vanno in visita saltuariamente al centro di riferimento sassarese.

In occasione della giornata mondiale della lotta contro l'Aids - celebrata per la prima volta nel 1988 e promossa dell'Organizzazione mondiale della sanità il 1° dicembre di ogni anno - si apre una riflessione sulla patologia che fu descritta per la prima volta in letteratura nel 1981.

NELL’ISOLA – In Sardegna, da quando l'epidemia ha avuto inizio, sono stati diagnosticati 1953 casi di Aids (sindrome da immunodeficienza acquisita). Ma a partire dal 2016 l'incidenza di infezioni da Hiv e di Aids in Sardegna si è progressivamente ridotta.

«Si tratta di un risultato dovuto all'efficacia delle terapie antiretrovirali - afferma il professor Giordano Madeddu dell’Aou di Sassari - che sono capaci di azzerare la replicazione virale e di interrompere l'evoluzione del quadro clinico. D'altra parte, si sono dimostrate efficaci nel ridurre la probabilità di trasmissione fino ad azzerarla se la carica virale è non rilevabile».

In Sardegna la prevalenza delle persone con Hiv può essere stimata intorno a 160 casi ogni 100.000 abitanti.

«Se si considera che la prevalenza della sclerosi multipla in Sardegna è di circa 300 casi ogni 100.000 abitanti - aggiunge Madeddu - ci si rende conto di come la malattia non si possa considerare una rarità nel nostro territorio».

Tra i 211 casi di nuove infezioni di Hiv registrati a Sassari negli ultimi 10 anni, l'età media dei pazienti era di 38 anni. Il numero più alto di nuove diagnosi (74,4 per cento pari a 157 casi) è stato fatto nella fascia di età compresa tra i 20 e i 49 anni. I pazienti con nuove diagnosi di età superiore ai 50 anni sono stati soltanto 39, meno del 20 per cento.

«I più colpiti - spiega ancora Giordano Madeddu - sono gli eterosessuali. L'infezione è ancora diffusa nei giovani, se si considera che negli ultimi 10 anni le diagnosi in under 30 hanno rappresentato il 30% del totale. Le donne, invece, rappresentano una minoranza delle nuove diagnosi (23%). Tra queste, però, è da notare che spesso si tratta di pazienti completamente inconsapevoli, come testimoniano le nuove diagnosi effettuate durante gli screening fatti in gravidanza».

Ma della malattia, dopo oltre 40 anni, c'è ancora una sottovalutazione e non si può escludere la presenza anche di un sommerso. «Ecco perché le campagne di prevenzione dovrebbero essere implementate e affiancate da iniziative di offerta attiva del test, laddove è più probabile che ci siano malati inconsapevoli», conclude Madeddu.

(Unioneonline/v.l.)

