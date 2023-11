Il nutrizionista Pietro Senette commenta la moda, diffusa sui social media, di mangiare grandi quantità di cibo.

«Le abbuffate di cibo sono un problema diffuso nella società moderna, spesso legato a stress, ansia e/o cattive abitudini alimentari, ma ahimè troppo spesso addirittura una problematica esclusivamente modaiola! Sicuramente il primo approccio per combatterle è quello di identificare le cause sottostanti per poter sviluppare un approccio mirato e personalizzato; la consapevolezza alimentare è infatti essenziale per prevenire questo tipo di problematica. Trattandosi di temi strettamente legati alla salute è doveroso e altrettanto utile spiegare in parole chiare e sintetiche i rischi annessi a queste pratiche. Le abbuffate sono generalmente un chiaro campanello d’allarme che ci dice che qualcosa non funziona per il verso giusto nel nostro corpo e chi addirittura ne ha fatto una moda dovrebbe riflettere sull’idea, tutt’altro che fantasiosa, di aumentare la propria esposizione ad una serie di rischi per la salute, tra cui le malattie metaboliche, i disturbi digestivi ma anche problemi cardiaci e complicazioni severe legate agli squilibri nutrizionali».

