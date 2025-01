Un’opportunità unica per prendersi cura della propria salute e prevenire i rischi legati a una vita frenetica: questo è ciò che offre la “Giornata della Salute” che si terrà sabato 25 gennaio, dalle ore 9:00 alle 13:00, nella sede di viale Marconi 4, a Cagliari.

Organizzata da Blue Sardinia con il progetto EAT SARDEGNA, l’iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e a fornire un supporto concreto per il benessere psicofisico.

Durante l’incontro, sarà possibile accedere a consulenze gratuite con professionisti qualificati in vari ambiti della salute. Psicologi esperti saranno a disposizione per consulenze sul benessere mentale, una componente essenziale per mantenere un equilibrio salutare nella vita quotidiana. Inoltre, un operatore sanitario offrirà screening gratuiti, contribuendo a individuare tempestivamente eventuali problematiche fisiche. I partecipanti potranno anche approfittare delle consulenze nutrizionali personalizzate, grazie alla presenza di un nutrizionista, che fornirà consigli su come migliorare l’alimentazione e promuovere uno stile di vita sano.

La partecipazione è completamente gratuita, rendendo così questa iniziativa ancora più accessibile a tutti coloro che desiderano prendersi cura di se stessi.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli organizzatori tramite email (bluesardiniaformazione@gmail.com) o telefono (345 710 2868).

© Riproduzione riservata