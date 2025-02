Febbraio è il mese in cui l'inverno si fa sentire più intensamente, ma è anche un periodo perfetto per prendersi cura di sé attraverso un’alimentazione bilanciata che sostiene il nostro corpo durante la stagione fredda. I cambiamenti stagionali influenzano il nostro metabolismo e le nostre necessità nutrizionali; quindi, è importante adattare la dieta a questa fase dell’anno.

Per la felicità di tanti, in questo periodo, il nostro corpo tende a bruciare più energia per mantenere la temperatura corporea stabile: è quindi importante bilanciare l’apporto calorico in modo adeguato. Tuttavia, è fondamentale scegliere alimenti che forniscono energia senza appesantire il sistema digestivo. Tra questi sicuramente i più indicati sono il riso integrale, la quinoa, l’orzo, l’avena e i legumi, ottime fonti di carboidrati complessi che rilasciano energia lentamente, mantenendo stabili i livelli di zucchero nel sangue. Cito per ultimi ma non per importanza, gli ortaggi cruciferi, particolarmente ricchi di vitamine C e K, fibre e antiossidanti.

Pietro Senette – Nutrizionista e ricercatore

