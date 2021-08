"Non siete cavalli o mucche, non usate l’Ivermectina”.

Con un tweet ironico la Food and Drug Administration è intervenuta per chiarire definitivamente che l’anti-parassitario non ha alcun effetto per la prevenzione o la cura del Covid.

Il farmaco è tra quelli consigliati in Sardegna nella discussa mail sulle cure domiciliari che ha sollevato un vespaio di polemiche.

La massima autorità Usa in materia di farmaci è dovuta intervenire dopo diverse segnalazioni dell’utilizzo di questo farmaco come terapia “alternativa” contro il Covid. Alcuni pazienti sono anche finiti in ospedale negli States, non per il Covid ma per il farmaco.

Il suo utilizzo, chiarisce infatti Fda, può avere gravi effetti collaterali. Fda non ha mai approvato l’utilizzo del farmaco contro il Covid, nonostante siano in corso dei trial clinici per verificare il suo possibile uso.

"L'assunzione di un farmaco per un uso non approvato può essere molto pericoloso. Questo è vero anche per l'ivermectina”, spiega la Fda. “C'è molta disinformazione in giro e potresti aver sentito dire che va bene assumere grandi dosi di ivermectina. Questo è sbagliato”.

