Richieste di sangue in forte aumento a causa dell'accresciuta attività ospedaliera dell’ospedale Nostra Signora della Mercede, e la direzione sanitaria dell'Asl Ogliastra lancia un accorato invito ai cittadini a donare.

Come ricorda il direttore sanitario facente funzioni dell'ASL Ogliastra, Luigi Ferrai, "il significativo aumento della richiesta di sangue è una diretta conseguenza della notevole attività chirurgica del presidio ogliastrino, soprattutto in queste ultime settimane." "A maggior ragione in tempi di emergenza sanitaria da Coronavirus - aggiunge - c'è una cosa che è doveroso fare: donare il sangue”.

“L'accesso al centro trasfusionale – specifica Ferrai – potrà avvenire solo dopo prenotazione telefonica, dal lunedì al sabato (ore 8.00 - 12.00) chiamando alo 0782/490229. Sarà effettuato un triage telefonico".

"Voglio ringraziare tutti i donatori - conclude Ferrai - e anche chi vorrà avvicinarsi a questo grande gesto di solidarietà, perché ogni nuovo donatore è il benvenuto. Il sangue è prezioso, donarlo è un gesto di generosità".

