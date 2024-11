Intolleranza al lattosio e celiachia possono spesso coesistere a causa di fattori genetici predisponenti.

Sebbene la celiachia non comporti alcuna predisposizione particolare nei confronti di altre intolleranze o allergie alimentari, al momento della diagnosi la capacità digestiva del lattosio può essere fortemente ridotta in funzione del danno intestinale. Quest’ultimo, infatti, a livello dei villi intestinali limita la corretta funzionalità degli enzimi essenziali per digerire i vari nutrienti, tra cui la lattasi. In questo caso, la maldigestione del lattosio si rivela essere una condizione transitoria, limitata al periodo necessario al recupero della corretta struttura intestinale.

L’adozione temporanea di una dieta priva di lattosio deve essere quindi valutata in base al grado di danno intestinale e alla sintomatologia presente. Livelli più marcati e diffusi di atrofia dei villi necessitano con maggiore probabilità di un intervento dietologico mirato al ripristino di un’adeguata mucosa intestinale, unica e vera cura per questo tipo di patologie.

Dott. Pietro Senette – Nutrizionista e ricercatore

