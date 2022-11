Un disturbo dell’età evolutiva, che ha ricadute sul movimento, la coordinazione e l’attenzione con ripercussioni negative sulla produttività scolastica. È la disprassia oculare e di sguardo, che si manifesta in una difficoltà a programmare e organizzare i movimenti volontari degli occhi con conseguente impossibilità a dirigere l'attenzione visiva su stimoli di interesse.

Sul tema l'associazione “Per Piccoli Passi” Sardegna ha avviato una campagna di sensibilizzazione, patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna, con la diffusione di materiale informativo e un ciclo di convegni dal titolo “La disprassia oculare e di sguardo, nuove frontiere e metodologie innovative per valutazione, trattamento e potenziamento percettivo, cognitivo e motorio”.

La campagna ha preso il via a ottobre da Tempio Pausania, Macomer, Nuoro e Arzachena con un primo ciclo di incontri, e dopo alcuni appuntamenti nel Sud Sardegna si chiuderà a Selargius con il convegno finale patrocinato dal Comune di Cagliari.

L’appuntamento a Selargius è per sabato 26 novembre (alle 8.30, sala regionale Ares Sardegna in via Piero della Francesca 1).

Il programma, dopo i saluti di Mario Nieddu, assessore regionale alla Sanità, e Viviana Lantini, assessora comunale alle politiche sociali a Cagliari, Annalisa Sanna, medico chirurgo, ed Elena Spigno, presidente di “Per Piccoli Passi” Sardegna, pone l’attenzione sul percorso dell'associazione e le conoscenze attorno alla disprassia. Monja Tait, psicologa e psicoterapeuta, parlerà di “Disturbi dell'età evolutiva e disprassia”, a seguire Simone Gori, professore associato di psicologia generale, sul tema “Le neuroscienze della visione”. Quindi Andrea Cagno in un focus su “Disturbi dell'età evolutiva, visione e apprendimento motorio, metodologie innovative per valutazione e trattamento”, e ancora Elena Spigno in “Disprassia e potenziamento multi-sistemico per i disturbi dell'età evolutiva”. In chiusura la tavola rotonda finale.

La partecipazione agli incontri è gratuita ma si consiglia la prenotazione sul sito sito web dedicato.

L’associazione “Per Piccoli Passi” Sardegna, nata nel 2015 con sede a Santa Teresa Gallura, offre un sostegno a genitori e famiglie sui disturbi nell'età evolutiva. L'associazione si è specializzata proprio nella valutazione, trattamento, potenziamento e integrazione multisensoriale e multisistemica della disprassia oculare e di sguardo.

