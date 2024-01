«Esaltata da alcuni come mezzo efficacissimo per il dimagrimento, demonizzata da altri per i supposti e spesso esagerati rischi che le si ascrivono, è in realtà un approccio dietologico molto importante sia nel dimagrimento ma anche nella cura e spesso remissione di alcune patologie».

«La premessa su cui si basa la dieta chetogenica – spiega il dottor Pietro Senette, nutrizionista e ricercatore – è la capacità del nostro organismo di utilizzare con grande efficacia le riserve lipidiche quando la disponibilità di carboidrati sia notevolmente ridotta: in sostanza la capacità del nostro corpo di funzionare come una macchina bi-fuel. I meccanismi fisiologici attivati in questa situazione proteggono la massa magra e riducono in maniera notevole la sensazione di fame».

«Una dieta chetogenica ben pianificata risulta fruttifera e ben tollerata nella stragrande maggioranza dei soggetti e rappresenta uno strumento eccezionale sia in campo metabolico che patologico, ma attenzione a chi la prescrive: necessita di dietologi e nutrizionisti esperti in materia».

© Riproduzione riservata