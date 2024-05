Il cancro della mammella e del colon-retto rappresentano in Italia i due tumori più frequenti. La loro diagnosi diventa un incubo per pazienti e familiari. Tuttavia, l’identificazione precoce mediante screening organizzato e le terapie attualmente a disposizione possono cambiare la prognosi e la qualità di vita. Un importante studio scientifico italiano, pubblicato sulla rivista "International Journal of Cancer" (nato dalla collaborazione tra Centro di Riferimento Oncologico di Aviano IRCCS, Azienda Zero della Regione Veneto, Associazione Italiana dei Registri Tumori, e Istituto Superiore di Sanità) ha dimostrato come la guarigione da tumore della mammella sia pari al 99% se la diagnosi viene eseguita nello stadio iniziale di malattia. Dopo 10 anni dall’identificazione del tumore il rischio di recidiva è pari al 5%. Analoghi risultati sono stati ottenuti per i pazienti con tumore del colon-retto.

Sono circa un milione le donne in vita dopo diagnosi di tumore della mammella in Italia. Grande attenzione dovrà essere focalizzata sulla popolazione guarita dopo diagnosi tumorale: sarà necessario dare corso ad interventi legislativi orientati all’oblio oncologico (legge 193 del 2023) e alla riduzione dello stigma che circonda ex malati oncologici.

Cruciale incrementare l’aderenza regionale ai programmi organizzati di screening in ambiti geografici quali quello sardo, dove secondo il programma PASSI i tassi sono inferiori alla media nazionale.

© Riproduzione riservata