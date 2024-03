Proseguono nel Parteolla le iniziative per la prevenzione e la cura del diabete. Sabato 16 marzo nella Casa Museo (ex casa Mura) di Serdiana è in programma un’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la Società Italiana di Diabetologia.

Dalle 8 del mattino sarà possibile effettuare uno screening gratuito con rilevazione della glicemia e calcolo individuale del rischio di sviluppare il diabete.

La malattia, secondo gli ultimi dati, colpisce in Sardegna il 6 % della popolazione (circa 120mila persone).

Delle cure e della prevenzione parleranno gli esperti della Società di Diabetologia nel convegno che si aprirà alle 10.30. Nel corso dell’incontro sarà presentata la campagna promossa a livello nazionale dalla Federazione delle società scientifiche di diabetologia per combattere la malattia. Si parlerà di alimentazione, attività fisica e della correlazione tra salute ambientale e diabete.

