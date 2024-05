Via alla vaccinazione per la Dengue alla Asl 5 di Oristano. Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, scende dunque in campo per prevenire il contagio dal nuovo virus tramesso dalla zanzara.

Il vaccino ha un costo a carico dell’utente, che può contattare il Dipartimento di Igiene e Prevenzione per sottoporsi alla somministrazione.

LA MALATTIA – Di origine virale, la dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus.

Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri. «Una malattia simile alla West Nile, ma molto più grave come patologia», ha spiegato la dottoressa Marras, «è provocata da una zanzara diversa rispetto a quella che funge da vettore per la Febbre del Nilo, presente soprattutto nei paesi africani e nell’America Latina, ma, come casi autoctoni, anche in Italia e in Sardegna, visti i primi contagi».

I SINTOMI – I sintomi della Dengue sono «febbre molto alta, nausea, vomito e dolori molto importanti, infatti la Dengue viene anche chiamata malattia spacca ossa», spiega ancora Marras. La Dengue «può inoltre dare complicanze emorragiche e portare anche alla morte. Non esiste una terapia specifica, per cui la persona che ha contratto il virus deve essere subito ricoverata per evitare, appunto, conseguenze gravi».

IL VACCINO – Al contrario della West Nile, «per la Dengue esiste però un vaccino – precisa Marras – che la nostra Asl 5 fornisce e abbiamo già la possibilità di poterlo somministrare. Il vaccino viene fatto in due dosi: al tempo zero e a tre mesi, massimo sei mesi dalla prima dose. Un vaccino, effettuato esclusivamente a pagamento dai 4 anni di vita sino all’età avanzata. Il vaccino copre già dalla prima dose l’infezione della Dengue ed è consigliato soprattutto ai viaggiatori internazionali. Chi volesse sottoporsi al vaccino, deve prenotarsi presso gli ambulatori del Servizio di Igiene Pubblica, al primo piano della sede Asl di via Carducci a Oristano».

