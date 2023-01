Dal 23 gennaio al 28 febbraio, per 5 settimane, seconda edizione a Porto Cervo delle “Settimane gratuite della prevenzione”, organizzate dalla Smeralda Holding – società del Gruppo Qatar Holding. L’iniziativa ha come obiettivo quello «di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione per la salute individuale, anche attraverso un’opportunità concreta di visite mediche specialistiche gratuite».

Le visite saranno riservate ai cittadini residenti ad Arzachena e Olbia e si terranno presso l’ambulatorio del Centro Medico a Porto Cervo in via Aga Khan. Ogni giorno sarà dedicato a specifiche patologie, grazie alla presenza di professionisti esperti nelle diverse specializzazioni cliniche, con l’introduzione quest’anno, scrivono gli organizzatori, «di una nuova visita specialistica per la prevenzione dei noduli tiroidei: neoplasie mammarie (lunedì), Ictus (martedì), mappatura nei/melanoma e neoplasie tiroidee (mercoledì), cardiopatie (giovedì), diabete di tipo 2 e obesità/consulenze dietologiche (sabato), tumore alla prostata (sabato).

Quest’anno, a supporto dei controlli del diabete di tipo 2, sono previste anche consulenze dietologiche e nutrizionistiche. Nelle giornate di lunedì, saranno inoltre effettuati i prelievi ematochimici necessari per chi sceglierà di sottoporsi a visita dietologica, urologica ed endocrinologica.

In questi anni, afferma Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding, «siamo diventati tutti più sensibili al tema della salute, ma spesso esami diagnostici e visite di controllo possono incidere in maniera consistente sui bilanci familiari. Per questo, Smeralda Holding, vuole offrire un servizio a valore aggiunto alla comunità promuovendo le settimane della prevenzione di alcune tra le più diffuse patologie». Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria dell’ambulatorio del Centro Medico a Porto Cervo, attiva a partire da oggi, 18 gennaio.

© Riproduzione riservata