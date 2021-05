I vaccini Covid sono sicuri in gravidanza e non danneggiano la placenta, che è un po' come la “scatola nera” di un aeroplano, un indicatore dell'andamento della gestazione.

È quanto afferma uno studio della Northwestern University, pubblicato su Obstetrics & Gynecology.

La ricerca, in particolare, vuole smentire la credenza che perlomeno negli Usa si è diffusa attraverso i social e secondo cui il vaccino può potenzialmente innescare una risposta immunologica che induce la madre a rifiutare il feto.

"I risultati ci portano a credere che non succeda " spiega Jeffery Goldstein, uno degli autori dello studio.

L’INDAGINE – Per arrivare a una conclusione positiva sulla sicurezza dei vaccini i ricercatori hanno raccolto placente da 84 pazienti vaccinate e 116 non vaccinate che hanno partorito al Prentice Women's Hospital di Chicago, esaminandole patologicamente da intere e dopo la nascita microscopicamente. La maggior parte delle pazienti immunizzate aveva ricevuto vaccini Moderna o Pfizer durante il terzo trimestre.

"Se qualcosa va storto con una gravidanza - evidenzia Goldstein - di solito vediamo cambiamenti nella placenta che possono aiutarci a capire cosa è successo. Da ciò che possiamo dire, il vaccino Covid non la danneggia".

Lo scorso maggio, gli stessi studiosi hanno invece evidenziato in una ricerca che le placente di donne risultate positive al virus durante la gravidanza hanno mostrato prove di lesioni, in termini di flusso sanguigno anormale tra madre e bambino in utero. Il messaggio dei ricercatori è quindi che le pazienti incinte che vogliono essere vaccinate per evitare di contrarre la malattia dovrebbero sentirsi sicure nel farlo.

Lo scorso aprile, sempre lo stesso team di ricerca ha pubblicato uno studio che mostra che le donne incinte producono anticorpi Covid dopo la vaccinazione e li trasferiscono con successo ai loro feti.

