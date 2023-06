Arriva l’estate, e con essa anche il grande caldo con le sue insidie e i suoi pericoli. A “15 minuti con...”, il talk di approfondimento sulla salute dell’Aou di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, si parlerà di come proteggersi.

Gli ospiti della puntata, come sempre in onda martedì alle 17, in diretta, saranno la direttrice del reparto di Dermatologia del San Giovanni di Dio Laura Atzori, il direttore della Medicina Generale e d’Urgenza del Policlinico Duilio Casula Emilio Vallebona e il direttore della Patologia neonatale e Nido Giovanni Ottonello. A dialogare con loro e condurre il talk, invece, ci sarà il giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou.

Si forniranno le indicazioni e gli accorgimenti per evitare gli effetti indesiderati che le alte temperature possono generare, come consumare pasti leggeri o bere tanta acqua, evitando bevande alcoliche e caffeina, oltre all’esposizione nelle ore più calde della giornata, tra le 12 e le 18.

La puntata del 27 giugno, trasmessa sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it, sarà l’ultima della stagione, con il talk che ripartirà il 3 ottobre. Sarà possibile rivolgere domande agli esperti in diretta, e i temi saranno approfonditi sull’inserto Salute, in omaggio tutti i mercoledì con il quotidiano L’Unione Sarda.

