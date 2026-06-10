La Struttura complessa di Oncologia medica dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari organizza il corso di aggiornamento scientifico “Focus sul Carcinoma Mammario”, in programma venerdì 12 giugno all’Hotel Carlo Felice di Sassari con inizio alle 9.20.

L’evento, presieduto dalla dottoressa Maria Grazia Alicicco e coordinato scientificamente dalle dottoresse Silvia Mura e Valeria Sanna, riunirà oncologi, chirurghi, radioterapisti, anatomopatologi, ginecologi, psicologi, nutrizionisti e professionisti sanitari provenienti da diverse discipline per fare il punto sulle strategie terapeutiche più innovative nei principali sottotipi di tumore della mammella: HER2 positivo, triplo negativo e luminale.

Verranno approfondite le più recenti innovazioni. Dallo sviluppo degli screening ai trattamenti conservativi, dalle terapie neoadiuvanti ai farmaci a bersaglio molecolare, che hanno consentito di migliorare in maniera significativa la prognosi e la qualità di vita delle pazienti.

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo della diagnostica avanzata e dei biomarcatori tissutali e plasmatici, strumenti sempre più importanti per definire percorsi terapeutici personalizzati e individuare la migliore sequenza di trattamento per ogni paziente. Tra i temi affrontati anche le nuove tecnologie diagnostiche, le indicazioni alla chirurgia e alla radioterapia, la preservazione della fertilità, la gestione degli effetti collaterali, la nutrizione clinica, il supporto psicologico e il contributo dell’assistenza infermieristica specializzata.

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