Una giornata informativa dedicata a medici e personale sanitario sul modello regionale della Sardegna per la cannabis terapeutica e le potenzialità di questa pianta nel trattare patologie diverse tra loro e anche molto invalidanti.

L’appuntamento è per sabato 20 maggio all’hotel Hilton di Olbia.

Patrocinato dall’associazione CFU (Comitato Fibromialgici Uniti), all’evento interverranno medici e farmacisti che lavorano in Sardegna e nel resto d’Italia, per un confronto costruttivo sul tema a partire dal buon modello legislativo regionale.

Oltre agli interventi di medici e farmacisti, ci saranno anche le testimonianze di due pazienti e il racconto di un sondaggio eseguito da SWG, sviluppato grazie ai pazienti del CFU, che presenta un focus su cannabis e fibromialgia, una patologia complessa e difficile da diagnosticare, per la quale la Sardegna è stata la prima Regione italiana a prevedere un’indennità di 800 euro l’anno per i pazienti.

«Siamo felici di partecipare a questo evento anche se solo con un collegamento streaming - spiega la presidente del CFU Barbara Suzzi - sia per testimoniare le potenzialità della cannabis nel trattamento della fibromialgia, che agisce sui sintomi contribuendo in generale a migliorare la qualità della vita dei pazienti, sia perché l’evento avviene in Sardegna, prima Regione a riconoscere un’indennità per i pazienti fibromialgici per una patologia non ancora riconosciuta a livello nazionale».

La giornata informativa è dedicata a medici e professionisti del sistema sanitario, i posti sono limitati e per partecipare è necessario registrarsi preventivamente. L’evento è organizzato da Clinn e ha ricevuto il contributo incondizionato di Tilray.

