Chi assiste un proprio familiare che ha disturbi cognitivi o è affetto da una qualche forma di demenza si trova spaesato perché non sa come affrontare la situazione.

La Asl di Cagliari viene in aiuto organizzando dei corsi di formazione per caregiver (coloro che assistono persone con questi disturbi, per l'appunto) e predisponendo uno sportello di ascolto. Come ogni anno, in accordo con la direzione del Distretto Area Vasta, il Centro disturbi cognitivi e demenze (Cdcd), situato nel padiglione N della Cittadella della Salute in via Romagna 16, avvierà dal mese di gennaio il nuovo corso psicoeducazionale rivolto proprio ai caregiver o comunque familiari di persone con disturbi cognitivi e demenza.

Sempre da gennaio sarà riaperto anche lo sportello d’ascolto. Lo fa sapere la stessa Asl di Cagliari in un comunicato stampa. Il corso di formazione si articolerà in dieci incontri che si svolgeranno dalle 16.30 alle 18, a cominciare da lunedì 13 gennaio. La sede degli incontri sarà il padiglione F, sempre della Cittadella della Salute. Il corso è organizzato in collaborazione con il Cdcd ospedaliero di neurologia riabilitativa e l’Unità operativa complessa (Uoc) di Geriatria degli ospedali Santissima Trinità – Arnas Brotzu e il Policlinico di Monserrato.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Cdcd territoriale al numero 0706094027 – 3516686258 il lunedì dalle 15.30 alle 17.30 e dal martedì al venerdì 11.30 – 13 o via email a centrodisturbicognitivi.areavasta@asl cagliari.it. Lo sportello d’ascolto sarà operativo il primo e il secondo lunedì del mese dalle 16 alle 18 dal 7 gennaio.

