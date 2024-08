L'Arnas G. Brotzu e il Rotary Club Cagliari nord uniti nella campagna di sensibilizzazione per la donazione di sangue la cui carenza, che affligge l'Isola, diventa ancor più critica nella stagione estiva.

In Sardegna la mancanza di sangue, plasma e piastrine è un problema non ancora risolto: i numeri raccontano quanto la regione sia lontana dall'autosufficienza, ecco perché è importante sensibilizzare la popolazione sull'argomento.

«La donazione - commenta la direttrice generale dell'Arnas G. Brotzu, Agnese Foddis - è un gesto di altruismo, un atto di grande responsabilità e coscienza sociale. Per poter contrastare la grave carenza di sangue che affligge la nostra Isola è necessario il contributo di ognuno di noi, ma serve soprattutto un'educazione alla donazione che deve partire fin dalle scuole elementari».

«Per invertire la tendenza - prosegue Foddis - è necessario informare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della donazione, solo così si attuano i processi di cambiamento culturale».

Il Centro Trasfusionale del Brotzu, diretto da Giulia Fadda, in collaborazione col Rotary Club Cagliari, rinnovano l'invito a tutti coloro che possono donare affinché, con un gesto semplice e socialmente utile, aiutino chi vive una situazione di difficoltà a superarla.

In Sardegna sono più di un migliaio i pazienti talassemici che fanno periodiche e continue trasfusioni. Va ricordato, inoltre, che il sangue è utilizzato anche per i trapianti d'organo, così come per i trattamenti farmacologici che possono curare e guarire alcuni tumori e leucemie.

«Donare è importante perché - commenta la presidente del Rotary Club Cagliari Nord, Claudia Rabellino - il sangue è una risorsa importantissima per un ospedale dove gli interventi chirurgici rappresentano un aspetto rilevante dell'attività. A maggior ragione durante l'estate, quando la popolazione aumenta in ragione dell'affluenza turistica. Nella stagione estiva, inoltre, non diminuiscono le esigenze di sangue dei pazienti cronici come i talassemici, che continuano ad avere necessità del solito apporto trasfusionale».

