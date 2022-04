Grazie a una sinergia tra l'Università degli studi di Cagliari, l'Arnas Brotzu e il contributo del Rotary, nasce il progetto di supporto nutrizionale ed educazione alimentare per i pazienti oncologici e onco-ematologici in cura all'ospedale oncologico “Businco”.

Il servizio di dietetica e nutrizione applicata è un supporto professionale all'interno dell'ospedale oncologico e ha come principale obiettivo quello di orientare il paziente, durante il percorso di cura, verso un'alimentazione corretta, consapevole e sicura, affinché possano essere affrontate con serenità le probabili complicanze legate all'alimentazione durante l'iter diagnostico e terapeutico.

Il gruppo di lavoro è composto dalla biologa nutrizionista Giorgia Antoni e da Giorgio La Nasa, ordinario ed ematologo, prorettore per le Attività sanitarie, direttore del Centro trapianti midollo osseo e referente del progetto.

IL PROGETTO – Il progetto si articola in diverse fasi e prevede una consulenza nutrizionale in ospedale con un percorso personalizzato di educazione alimentare per i pazienti e i loro “caregivers”, affiancato da un supporto nutrizionale e di assistenza specialistica per l'equipe operativa medico-infermieristica-sanitaria. Sono previste, inoltre, attività di ricerca in campo accademico con raccolta, studio e analisi dei dati per future pubblicazioni.

Secondo Giorgio La Nasa, "il poter disporre della consulenza di un esperto nel campo della nutrizione porterà dei benefici, prima di tutto per i pazienti che affrontano il duro percorso delle patologie oncologiche e oncoematologiche, ma sarà anche un importante volano nell'attività formativa di chi vuole intraprendere un percorso professionale di questo tipo".

"Obiettivo di questo servizio - afferma Agnese Foddis, direttore generale dell'Arnas Brotzu - è la presa in carico completa del paziente che in ogni fase del suo percorso di cura, sentirà la vicinanza degli specialisti".

Per accedere al servizio sarà sufficiente richiedere un appuntamento al personale medico-infermieristico.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata