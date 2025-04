Gli uomini e le donne che a 50 anni non fumano, hanno una pressione arteriosa normale, mantengono livelli di colesterolo entro i limiti, non hanno diabete e sono anche normopeso vivono fino a 14,5 anni in più e rimangono liberi più a lungo da malattie cardiovascolari.

È quanto emerge da uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine che ha preso in considerazione anche i dati del progetto Cuore dell'Istituto Superiore di Sanità.

Lo studio, condotto dai ricercatori del Global Cardiovascular Risk Consortium, ha preso in considerazione un campione di oltre 2 milioni di partecipanti provenienti da 39 Paesi. Con focus sui cinque fattori di rischio: fumo, pressione arteriosa, colesterolo, diabete e sovrappeso.

«Lo scopo di una delle indagini più complete fino ad oggi sull'effetto dei fattori di rischio sull'aspettativa di vita, era capire in che modo e in che misura l'assenza o il controllo di questi cinque fattori influenzi l'aspettativa di vita», spiegano Luigi Palmieri e Chiara Donfrancesco, responsabili delle coorti di popolazione del Progetto Cuore dell'Iss che hanno partecipato allo studio.

Dall'analisi dei dati è emerso che le donne prive dei cinque fattori di rischio all'età di 50 anni sviluppano malattie cardiovascolari 13,3 anni dopo e muoiono 14,5 anni più tardi di quelle con tutti e cinque i fattori di rischio. Per quel che riguarda gli uomini, quelli senza fattori di rischio vivono 10,6 anni in più senza malattie cardiovascolari e muoiono 11,8 anni dopo rispetto agli uomini con questi fattori di rischio.

Altro dato emerso dallo studio è che anche mettere in atto comportamenti sani in età più avanzata è comunque utile, specie per quel che riguarda il controllo della pressione arteriosa e il fumo. In particolare, le donne che riescono a controllare la pressione alta o a smettere di fumare tra i 55 e i 60 anni aggiungono 2,4 anni di aspettativa di vita se controllano la pressione e 1,7 anni se smettono di fumare; per gli uomini i valori sono rispettivamente 1,2 e 1 anni.

