Una giornata per sensibilizzare l’opinione pubblica sul diabete. Domani, sabato 23 settembre, a partire dalle 9 a Mandas si terrà la giornata di prevenzione e sensibilizzazione sul diabete organizzata dall’Associazione Diabetici Cagliari in collaborazione con Rete Sarda Diabete e Centro Servizi Sardegna e con il patrocinio del Comune di Mandas e di Menarini Group. L’iniziativa nasce in progettazione con il Centro servizi per il volontariato della Sardegna e con la Federazione Rete Sarda Diabete.

Dalle 9 alle 17, nella palestra in viale Europa, si terrà lo screening sulla popolazione: un’indagine (prelievo capillare) per individuare il diabete in una fase precoce della malattia in modo da prevenire l’insorgenza di complicazioni. Esperti e diabetologi saranno a disposizione della cittadinanza per una giornata all’insegna della prevenzione e dell’informazione su una malattia molto diffusa a livello mondiale.

Questo il programma della manifestazione: alle 17 la passeggiata lungo il centro storico, alle 18 il convegno nella biblioteca comunale (ex convento) con gli interventi di Riccardo Trentin (presidente Federazione Rete Sarda Diabete), Carol Tola (vicepresidente associazione Diabetici Cagliari e promotrice della giornata), Maria Antonietta Fois (diabetologa), Michele Cinus (nutrizionista), Tiziano Cerulli (psicologo), Umberto Oppus (sindaco di Mandas), Marcello Tidore (direttore generale Asl 8), Umberto Deidda (vicesindaco di Mandas e assessore comunale alla Sanità), Giulia Argiolas (assessora comunale alle Politiche sociali). Il convegno, con successivo dibattito, darà modo ai presenti di approfondire la tematica, partendo dal concetto, ormai consolidato, che il diabete coinvolge oggi tutta la popolazione. Ogni persona, infatti, ha almeno un parente o un amico che ne soffre e gli studi evidenziano che ad un soggetto con diabete su tre la malattia non è stata ancora diagnosticata.

