Un nuovo sistema di diagnostica per immagini che consentirà un notevole miglioramento tecnologico e un salto di qualità nelle prestazioni fornite all’utenza: si tratta del “Ris Pacs” (Radiology Information System e Picture Archiving and Communication System) e dal 18 settembre sarà operativo nel reparto di Radiologia dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei.

Il progetto della Asl Ogliastra prenderà il via dalla prossima settimana nel reparto di Radiologia. Un sistema di ultima generazione che consentirà l'ammodernamento tecnologico delle componenti software di refertazione delle immagini radiologiche e dello strumentario hardware, necessario alla visualizzazione ed elaborazione delle immagini, come, ad esempio, le workstation e i monitor di refertazione medicale.

La nuova piattaforma hardware e software renderà disponibile al medico e al tecnico di radiologia strumenti moderni ed innovativi, utilizzabili nell'attività clinica giornaliera. Inoltre, grazie alla progressiva integrazione con il Pronto Soccorso e gli altri reparti ospedalieri sarà possibile rendere fruibili le informazioni cliniche necessarie per il percorso di cura del paziente.

Nel prossimo futuro il progetto si svilupperà con la piena informatizzazione dell'ambito cardiologico ed endoscopico, e nell'attivazione di funzioni di condivisione per l'utente dei referti, tramite un portale web e mediante l'inoltro al Fascicolo Sanitario Elettronico dell'assistito.

Il processo di avvio del nuovo progetto “Ris Pacs” occuperà, con ogni probabilità, quasi tutta la settimana dal 18 al 25 settembre. Un lasso di tempo necessario per rendere pienamente operativo il sistema: per questo motivo la Asl Ogliastra avvisa l’utenza che a partire da martedì 19 settembre potrebbero esserci dei rallentamenti nell’erogazione delle prestazioni relative al reparto di Radiologia e si scusa in anticipo con

i pazienti per eventuali disagi.

(Unioneonline/v.l.)

