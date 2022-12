Si parla procreazione medico assistita nella nuova puntata di “15 minuti con…”, il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 20 dicembre alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it.

L’infertilità è considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità una patologia. Questo fenomeno riguarda circa il 15% delle coppie e le cause dell’infertilità, sia femminile che maschile, sono numerose e di diversa natura.

La procreazione medicalmente assistita offre alla coppia un percorso che parte dalla prima visita durante la quale si raccoglieranno i dati clinici della coppia al fine valutare gli esami da eseguire al fine di individuare le cause di infertilità, continua con l’esecuzione degli esami fondamentali per poter indirizzare la coppia verso il giusto programma terapeutico e termina con l’effettuazione delle tecniche di riproduzione medicalmente assistita.

Le diverse opzioni terapeutiche sono la fecondazione in vitro e trasferimento embrionario (FIVET), iniezione intracitoplasmatica degli spermatozoi (ICSI), inseminazione intrauterina (IUI), monitoraggio dell’ovulazione multipla.

