Si parla di papilloma virus (HPV), di prevenzione e cura nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 29 marzo alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it.

Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno la professoressa Laura Atzori, direttrice della Dermatologia al San Giovanni di Dio e la dottoressa Mariangela Chessa, specialista in dermatologia e venereologia.

Il papilloma virus (Hpv) è un’infezione molto frequente, in Italia si stima che l’80% delle donne sessualmente attive si infetti nel corso della propria vita con un virus Hpv di qualunque tipo, e che oltre il 50% si infetti con un tipo ad alto rischio oncogeno.

Nelle casistiche italiane, il tipo di virus più frequente è l’Hpv 16. La prevalenza di Hpv 16 nella popolazione sana risulta di circa il 5%, mentre la prevalenza di Hpv 18 è più bassa, con un valore medio di poco superiore all’1%.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata