Si parla di malattie sessualmente trasmissibili nella nuova puntata doppia di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 7 dicembre alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno la professoressa Laura Atzori, direttrice della Dermatologia del San Giovanni di Dio (ospedale dell’Aou di Cagliari) e Brunella Mocci, presidente di Lila Cagliari.

Le infezioni sessualmente trasmesse costituiscono un importante gruppo di malattie infettive molto diffuse che possono essere causa di infezioni acute e croniche con possibili gravi complicanze. Nel mondo ogni anno colpiscono milioni di persone con un costo sociale estremamente elevato. La fascia di popolazione più esposta a queste patologie è quella dei giovani tra i 15 e i 25 anni. Mentre le conseguenze croniche anche molto gravi colpiscono tutte le età. Al San Giovanni di Dio, nella SC di Dermatologia, è attivo da diversi decenni il Centro Malattie Sessualmente Trasmesse (MST), dove vengono eseguite prime visite con diagnosi indicata dal curante e successiva gestione diretta del caso clinico da parte del Centro.

Il talk “15 minuti con…” è curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

