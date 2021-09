Martedì 28 settembre torna “15 minuti con”, la trasmissione live sui social e sui siti de L’Unione Sarda e dell’Aou di Cagliari.

Si parla di artrite e artrosi, orspite della rubrica condotta da Fabrizio Meloni il professor Alberto Cauli, direttore della Reumatologia del Policlinico Duilio Casula.

Il talk di approfondimento dell’Aou di Cagliari in collaborazione con L’Unione Sarda andrà in onda in diretta a partire dalle 17 di martedì 28 settembre.

Come sempre, i lettori troveranno anche gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del nostro quotidiano.

Il tema è molto importante e riguarda numerose persone: l’artrite è un'infiammazione cronica delle articolazioni, in cui è coinvolto un meccanismo autoimmunitario mediato da autoanticorpi. È una patologia più diffusa nei pazienti di sesso femminile e può colpire a qualsiasi età, anche pediatrica, interessando l'1-2% della popolazione.

Con l’aiuto del professor Cauli si cercheranno di capire cause, sintomi e cure per combattare la patologia. Come sempre, ci saranno le possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

