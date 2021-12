Si parla di malattie del cuore nella nuova puntata di "15 minuti con…" il talk di approfondimento sulla salute dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta domani alle 17 sui social dell'Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell'Unione Sarda e su www.unionesarda.it.

Ospite del giornalista Fabrizio Meloni (responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell'Aou) sarà il dottor Giancarlo Molle, cardiologo del Policlinico Duilio Casula.

Le malattie cardiovascolari sono un gruppo di patologie cui fanno parte le malattie ischemiche del cuore, come l'infarto acuto del miocardio e l'angina pectoris, e le malattie cerebrovascolari, come l'ictus ischemico ed emorragico.

Rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 34,8% di tutti i decessi (31,7% nei maschi e 37,7% nelle femmine).

