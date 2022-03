Max Verstappen, galvanizzato per aver interrotto la tirannia di Lewis Hamilton, vuole ripetersi anche nel 2022.

L’olandese volante parte per forza di cose come il favorito per il titolo iridato, sostenuto da un team pronto a supportarlo in ogni aspetto.

La nuova Red Bull R18 poi si è mostrata la macchina più veloce del lotto negli ultimi test in Bahrein, mandando un segnale forte a tutta la concorrenza. Il binomio Red Bull-Verstappen non può che essere il favorito per il titolo, con il team che vuole anche provare a vincere il campionato costruttori.

Per farcela però servirà un maggior apporto da parte di Sergio Perez.

© Riproduzione riservata