Le difficoltà legate alla pandemia hanno fatto slittare al 2022 le attese novità di regolamento tecnico della Formula 1 sulle quali gli ingegneri dei team stanno lavorando da tempo. Ma adesso l’ora è scoccata: in pista si vedranno monoposto radicalmente diverse, in quella che si può definire una vera rivoluzione pensata per favorire i sorpassi (e quindi lo spettacolo) in pista.

Le nuove regole hanno messo al bando gran parte delle componenti aerodinamiche che creavano turbolenze destabilizzando le vetture inseguitrici. Le monoposto dovrebbero essere almeno inizialmente più lente di circa 3 secondi al giro a causa del maggior peso, e caratterizzate dall’effetto suolo come accadeva fino ai primi anni Ottanta. Le vetture saranno dunque più difficili da guidare, mettendo in maggior risalto le capacità dei piloti. E a fare la differenza potrebbe essere anche la capacità dei progettisti di interpretare il regolamento, favorendo così un rimescolamento dei rapporti di forza tra i vari team. Altra grande novità saranno i cerchi da 18 pollici e gli pneumatici Pirelli con spalle più basse e rigide: le gomme così dovrebbero essere meno soggette a surriscaldamento. Le monoposto saranno inoltre alimentate con carburante E-10, miscela contenente il 10% di etanolo.

© Riproduzione riservata