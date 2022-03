Ci voleva un’impresa da fenomeno per interrompere il dominio in Formula 1 di un fuoriclasse assoluto come Lewis Hamilton. Max Verstappen, 24enne olandese nato in Belgio, ci è riuscito nel 2021. Il “tulipano”, figlio dell’ex pilota Jos, ha conquistato il suo primo titolo iridato proprio davanti al rivale diretto britannico, con il quale ha dato vita a un duello emozionante durato un’intera stagione.

La carriera

Quello ottenuto l’anno scorso è stato il primo successo mondiale ottenuto da Verstappen. Fin dal suo esordio nel Circus gli addetti ai lavori sapevano però che sarebbe stata solamente questione di tempo prima di vederlo trionfare. D’altro canto, non si debutta in Formula 1 a 17 anni e qualche mese - età in cui nel nostro Paese non si può ancora guidare un’auto - se non si è un predestinato. Nonostante il ritiro, i giri percorsi da Verstappen nel Gp di Australia 2015 al volante della Toro Rosso sono bastati per far comprendere il valore del giovanissimo Max. Al quale è servito poco più di un anno per conquistare il primo successo in gara: questo è infatti accaduto nel 2016 in occasione del Gp di Spagna, alla guida di una Red Bull. Il fortunato sodalizio tra il pilota olandese e la scuderia austriaca prosegue tuttora, con numeri eccezionali. Basti pensare che Verstappen ha finora portato a casa già 20 vittorie, oltre a 60 podi complessivi. Nella sua giovane carriera, inoltre, l’iridato 2021 ha già inanellato 1.239 giri in testa a un Gran premio.

