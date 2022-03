Accorciare il gap con i top team.

È questo l’obiettivo per la McLaren, che nel 2021 è tornata a vincere un Gp dopo nove anni di digiuno grazie all’exploit di Daniel Ricciardo a Monza.

Probabilmente i tempi non sono ancora maturi per lottare per il mondiale, ma ci sono senza dubbio i presupposti per provare a migliorare il quarto posto tra i costruttori della scorsa stagione.

La monoposto nei test è stata abbastanza veloce, anche grazie al motore Mercedes. Ricciardo e Norris sono una coppia di piloti ben affiatata, che coniuga l’esperienza dell’australiano con le prestazioni velocistiche del britannico.

