Alessio Seoni corre da solo. Alle elezioni del 9 giugno, il sindaco uscente di Villagrande non avrà rivali, se non il quorum. Un avversario non in carne e ossa, come sembrava potesse manifestarsi. Invece l'ipotesi di un gruppo alternativo è tramontata.

Cinquantun anni da compiere il 18 luglio, il sindaco uscente ha voluto confermare la denominazione identitaria della sua civica (“A 100 e prusu 2.0”.), ispirato al record mondiale della longevità maschile. Ma soprattutto Seoni ha voluto mantenere lo zoccolo duro della squadra di governo, integrando la lista con sei nuovi componenti della società civile.

I neo aspiranti consiglieri che corrono insieme a Seoni sono Salvatore Bonicelli (45), Fabiano Columbano (29), Sabina Figus (50), Pier Paolo Loi (54), Chiara Melis (29) e Matteo Scudu (25).

Cinque i consiglieri uscenti ricandidati per il mandato bis: Marcella Lepori (49), Laura Mameli (45), Antonello Melis noto Lello (61), Marcello Melis (58) e Gian Franco Staffa (44), vicesindaco in carica.

© Riproduzione riservata